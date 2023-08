Ybbstal: Planen und Vorsorgen

Auch wenn die Energiekosten momentan wieder sinken, die enormen Preissteigerungen im letzten Jahr stellten für viele Privatpersonen, aber auch für Gemeinden und Städte, eine große Belastung dar.

Eine Möglichkeit, die Abhängigkeit vom Energiemarkt zu reduzieren, sind die sogenannten Erneuerbaren Energiegemeinschaften, die derzeit vielerorts entstehen. Mit der „Energiegemeinschaft Waidhofen“ ist in der Statutarstadt ein solches Projekt bereits angelaufen und wird derzeit in den städtischen Objekten getestet. Privatpersonen und Betriebe können sich bereits für eine Teilnahme anmelden, ab September soll die EEG dann in vollem Umfang starten. Durch das stadteigene Wasserkraftwerk ist die Stadt Waidhofen in der glücklichen Lage, mehr Strom zu produzieren als sie selbst benötigt. Philipp Peham von der Stabstelle Energiemanagment gibt an: „Grundsätzlich können wir mehr als das Doppelte an Strom erzeugen, als wir selbst brauchen. Durch die gestiegenen Energiepreise konnten wir natürlich auch bei der Erzeugung im Kraftwerk profitieren, auch wenn die Preissteigerung deutlich höher war als die erhöhten Einspeisepreise.“

Mit Emmicom gibt es in Waidhofen eine weitere Energiegemeinschaft, die sich vornehmlich an Klein- und Mittelunternehmen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wendet. Auch hier soll durch die interne Vermarktung von regional produziertem Strom eine größere Unabhängigkeit vom Energiemarkt gewährleistet werden. „Wir orientieren uns bei der Tarifgestaltung schon auch an der Energiepreisentwicklung, diese ist dabei aber eher hintergründig zu sehen. Im Vordergrund stehen Stabilität und Planbarkeit für die Mitglieder“, meint Projektmanagerin Klara Reichartzeder.

Erneuerbare Energie ist am Vormarsch

In der Gemeinde Ybbsitz ging im Herbst 2020 das Wasserkraftwerk „Am Wöhr“ in Betrieb, das zusammen mit einigen PV-Anlagen etwa zwei Drittel des Strombedarfs der Gemeinde decken kann. Als Energiesparmaßnahme ist auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant, berichtet Bürgermeister Gerhard Lueger.

Die Gemeinde Hollenstein betreibt drei eigene Wasserkraftwerke und mit der LKV Hollenstein auch ein eigenes Stromnetz. „Wir erzeugen selber Strom, können diesen aber nicht selber im Netz halten und verkaufen ihn deshalb am Markt“, erzählt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. „Wir haben drei Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von circa 750 kW und bereits seit dem Jahr 2013 alle gemeindeeigenen und geeigneten Dachflächen mit PV-Anlagen ausgerüstet sowie zwei freistehende PV-Anlagen mit rund 180 kW.“ Die Straßenbeleuchtung wurde bereits komplett auf LED umgestellt, für die Kirchenbeleuchtung ist dies in Planung.

Die Gemeinde Opponitz verfügt selbst über kein eigenes Kraftwerk, denn das Kraftwerk Opponitz Mirenau steht im Besitz der Stadt Wien und erzeugt Strom für Wien Energie. Mit der LKV Opponitz betreibt die Gemeinde allerdings ein eigenes Stromnetz. „Wir sind gefordert, so vorausschauend wie möglich zu planen und einzukaufen“, erklärt Bürgermeister Johann Lueger. „Wir sind schon auf kürzere Einkaufsintervalle umgestiegen, damit wir diese Änderungen auch an die Kundinnen und Kunden weitergeben können.“

Die Gemeinde Kematen plant, in den nächsten Jahren immer mehr PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden in Betrieb zu nehmen, erzählt Bürgermeisterin Juliana Günther: „Die PV-Anlage auf der Schule gibt es schon, als nächstes kommt die Feuerwehr dran, auch auf dem Hochwasserbehälter ist eine geplant. Wir werden auf jeden Fall mit Photovoltaik in die Zukunft voranschreiten.“

Die Preissteigerungen auf dem Energiesektor im letzten Jahr wären für die Gemeinde natürlich auch merkbar, Kematen hätte hier aber schon seit Längerem vorgesorgt, meint die Bürgermeisterin: „Wir haben schon vor Jahren begonnen, die Straßenbeleuchtung sowie auch die Beleuchtung auf den Sportplätzen auf LED umzustellen. Es gibt auch schon seit ein paar Jahren abgedämpftes Licht ab 10 Uhr abends. Das fällt nicht auf, bringt aber eine große Kostenreduzierung.“