Nachhaltiger Strom ist im Ybbstal gefragt

Werbung

Bei Bene Büromöbel in Waidhofen wird mit Biomasse, konkret mit Holzabfällen aus der eigenen Produktion, geheizt und zu 100 Prozent Strom aus Wasserkraft bezogen, derzeit ist die Installation einer PV-Anlage am Dach der Produktionshalle geplant. „Die eigene Stromerzeugung mittels einer PV-Anlage ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll und macht das Unternehmen unabhängiger von Preisschwankungen am Energiemarkt“, meint Jörg Schuschnig, COO & CFO Bene GmbH.

Auf der Produktionshalle der Austria Juice in Kröllendorf soll im Laufe des Jahres eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden, bis 2040 möchte die AGRANA-Gruppe klimaneutral produzieren. „Mittelfristig zielt unser Energiemanagement darauf ab, fossile Energieträger durch erneuerbare Energieformen zu ersetzen“, meint CEO Franz Ennser. Seit dem Vorjahr bezieht das Unternehmen zu 100 Prozent Grünstrom.

Der Ybbsitzer Kochgeschirrhersteller Riess betreibt bereits seit vielen Jahren eigene Wasserkraftwerke. Das erste entstand 1926, das neueste und insgesamt vierte ging 2017 in Betrieb und ermöglicht es dem Betrieb, auch weiterhin energieautark zu produzieren. Die zunehmende Bodenversiegelung bereitet aber auch für Kleinwasserkraftwerke ein Problem, wie Geschäftsführer Friedrich Riess erklärt: „Überall wird alles zubetoniert, es gibt keine Versickerung mehr, nur mehr Regenkanäle. Dort wird bei starkem Regen das Wasser sehr schnell in den Bach geleitet, eine halbe Stunde später ist wieder alles trocken. So gibt es keine vernünftige Wasserführung.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.