Bereits sieben Mal gastierte die Ennstal-Classic in Lunz/See. Heuer macht sie auch in Waidhofen Station. Mit dabei ist der aus-tralische Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber, der nach 2017 zum zweiten Mal auf Einladung von Porsche zur Ennstal-Classic kommt. Schon vor zwei Jahren war er in Lunz der absolute Publikumsliebling.