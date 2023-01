Kasser erringt im Bezirk Amstetten das Grundmandat der ÖVP

"Ich danke allen Funktionären und Funktionärinnen, allen Bauern und Bäuerinnen, die mich unterstützt haben. Ich habe natürlich eine riesengroße Freude", erklärte Kasser am Montagabend. Den Bezirk als einziger Abgeordneter der ÖVP zu vertreten, werde keine leichte Aufgabe, ist er sich bewusst. "Es wird nicht mehr so ein wie bisher, aber es wird sich alles weisen."

Gemessen an den Verlusten der ÖVP hat Kasser bei seinen Vorzugsstimmen im Vergleich zur letzten Wahl deutlich weniger Einbußen hinnehmen müssen. Im Jahr 2018 kam er auf 5.221 Vorzugsstimmen.

Michaela Hinterholzer fehlten genau 460 Stimmen. "25 Jahre im Landtag waren genug. Ich bin 64 Jahre alt. Ich muss jetzt alles in Ruhe überdenken", erklärte die ÖVP-Politikerin in einem kurzen Statement am Montagabend. Im Jahr 2018 war sie mit 7.633 Vorzugsstimmen noch klare Nummer eins gewesen. Als einen wichtigen Grund für die Einbußen der ÖVP in ihrer Gemeinde, wo die ÖVP mit 25,3 Prozent den höchsten Verlust im Bezirk verbuchte, nannte Hinterholzer schon am Sonntag die Absiedelung der Neurologie von Mauer nach Amstetten und Melk. Bei dieser Entscheidung habe sie aber keine Mitsprache gehabt.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Hanger gratuliert Anton Kasser, „der sich im Werben um Vorzugsstimmen durchgesetzt hat. Sich so einem persönlichen Votum zu stellen, ist eine große Herausforderung.“ Kaum vorstellbar ist für Hanger, dass Michaela Hinterholzer den Bezirk künftig nicht mehr im Landtag vertritt. „Ich möchte mich für das, was sie in den letzten 25 Jahren geleistet hat, herzlich bedanken. Sie hat viele Themen vorangetrieben und sich immer um die großen und kleinen Sorgen der Menschen gekümmert“, betont er.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.