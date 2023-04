1.400 besuchten Ski-Ausstellung in Ybbsitz

1.400 Besucherinnen und Besucher machten sich im Museum FeRRUM in den vergangenen zweieinhalb Monaten auf die Spurensuche nach der Geschichte des Skilaufs. Die Gäste entdeckten Interessantes zu den Anfängen in den 30er-Jahren, den Geschehnissen rund um die Skirennen am Prochenberg, den Leistungen von Ybbsitzer Skirennläufern, insbesondere von Edi Fahrngruber und Leopoldine Kößler-Teufel, über die Geschichte der Skilifte in Ybbsitz bis hin zum Langlaufen in der Prolling.

„Die Ausstellung war ein voller Erfolg“, freut sich Bürgermeister Gerhard Lueger: „Dem Verein für die Geschichte von Ybbsitz ist es gelungen, ein umfangreiches Thema verständlich aufzubereiten, das Erinnerungen weckt und die Menschen interessiert“.

Die inhaltliche Leitung und die ansprechende Gestaltung lag in den Händen von Andreas Mittendorfer, Christiane Schleinitz und Andrea Higatsberger, die, unterstützt von vielen Helfern, vom ersten Zeitzeugengespräch bis zum Auf- und Abbau der Ausstellung die Arbeiten organisierten.

„Es ist uns, mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung der Gemeinde und von vielen Leihgebern, gelungen, die Entwicklung des Skilaufs in Ybbsitz über 100 Jahre aufzuzeigen und den vielen Persönlichkeiten, die mit ihren Leistungen Ybbsitzer Skigeschichte geschrieben haben, Anerkennung zu zollen“, sagt der Vorsitzende des Vereins für die Geschichte von Ybbsitz, Josef Hofmarcher.

