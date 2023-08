Windhagerin überzeugt am Saxophon in Bangkok

„Musik verbindet über alle Grenzen, auch wenn man andere Sprachen spricht“, ist Julia Schneckenleitner nach ihrer Rückkehr von der „Asia Pacific Saxophone Competition“ in Bangkok überzeugt. Nach zwei Runden, die aus jeweils zwei Pflichtstücken bestanden, konnte die Windhagerin beim internationalen Bewerb, der sich auf sehr hohem Niveau bewegte, den sensationellen dritten Platz erreichen.

Foto: May Photography

„Eigentlich wollte ich Klarinette lernen, weil mich das bei der Trachtenmusikkapelle Windhag so beeindruckt hat. Kapellmeister Thomas Maderthaner und meine Brüder beeinflussten mich dann aber schon ein wenig – und ich habe das nie bereut“, erzählt sie über die damalige Entscheidung, Saxophon zu erlernen. Nach sechs Jahren Musikschule in Waidhofen an der Ybbs bei Günther Schelberger begann sie die Ausbildung an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz und später das Bachelorstudium an der MUK – Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bei Professor Michael Krenn, das sie mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss.

Julia Schneckenleitner bei ihrem Auftritt mit dem Saxophon in Bangkok beim internationalen Wettbewerb. Foto: privat

Warum sich die dreifache „prima la musica“- Siegerin nach zahlreichen Wettbewerben im In- und Ausland der internationalen Konkurrenz in Bangkok stellte? „Eine Freundin von mir hat schon in Bangkok gespielt. Ich liebe es zu reisen, und ganz besonders mit meinem Instrument, das ist das Allerbeste“, erzählt die Musikerin. „Dank der Unterstützung des Lions Clubs Waidhofen/Eisenwurzen konnte ich die Reise antreten. Ich lernte viele Menschen kennen, Asiaten, Australier, Leute aus den USA, ich war die einzige Europäerin. Außerdem misst man sich an den Stücken der anderen Teilnehmer und tauscht sogar Noten aus.“

Musikgenuss und fachlicher Austausch

Während des Wettbewerbs konnte Julia Schneckenleitner den Pflichtstücken ihrer Mitbewerber zuhören und sich mit Dozenten fachlich austauschen. „Der Auftritt war schon sehr spannend, ein Stück spielte ich solo, das zweite mit Klavier. Wobei man nur eine Stunde zur Verfügung hatte, mit der Korrepetitorin am Klavier zu proben“, sagt Schneckenleitner. „Über den dritten Platz freue ich mich sehr, vor allem weil das Niveau so hoch war, die Finalisten waren mit den Punkten sehr knapp beisammen.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihre Dozentinnen und Dozenten bei der „Asia Pacific Saxophone Competition“ in Bangkok. Foto: privat

Für Julia Schneckenleitner geht es nun weiter an der MUK Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien mit dem Masterstudium. Trotzdem unterstützt sie weiter die Trachtenmusikkapelle Windhag und die Gruppe „Windwerk, The Central Alps Wind Music Project“. Ihre Erfahrungen in Bangkok kann sie als Pädagogin nun ihren Schülerinnen an der Musikschule Waidhofen an der Ybbs mitgeben. „Auf der Bühne zu stehen und zu spielen ist etwas ganz Besonderes. Konzert- und Wettbewerbsreisen motivieren unglaublich. Man gewinnt Freunde und Gleichgesinnte aus allen Teilen der Welt und inspiriert sich gegenseitig.“