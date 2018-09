Der Wunsch nach Abkühlung war heuer an der Tagesordnung. Der Jahrhundertsommer lockte bis zum Saisonende am 2. September mehr als 40.000 Besucher in das städtische Parkbad, wie Bademeister Arnold Wagner berichtet. „Obwohl wir ordentlich Konkurrenz mit den Badeseen, der Ybbs aber auch mit den privaten Pools haben, konnten wir um zehn Prozent mehr Gäste als im Vorjahr begrüßen.“

Besonders Ausflügler schätzen das Ambiente des Waidhofner Parkbads. „Vor Kurzem waren sogar zwei Großfamilien aus Neulengbach am Wochenende bei uns. Sie haben im Internet recherchiert und sind auf unser Parkbad gestoßen“, erzählt Arnold Wagner. „Vor allem das Sprungbecken mit dem Zehn-Meter-Turm und die gepflegte Anlage haben sie sofort angesprochen und motiviert, zu uns zu kommen. Da haben wir uns ungemein gefreut.“

Überhaupt verlief die heurige Badesaison in Waidhofen bestens. Vor allem Sportschwimmer und jene, die das Bad zum ausgiebigen Schwimmen nutzen, stellten heuer das Gros der Badegäste dar. „Allen voran kamen unsere Saisonkartenbesitzer, die ja schon ab 7.30 Uhr die Möglichkeit hatten, ihre Bahnen zu ziehen, sowie Gäste, die im Juni und Juli sogar bis 20 Uhr Abkühlung fanden. Die Ausweitung der Badezeiten hat sich wirklich rentiert“, meint Wagner. Auch im kommenden Jahr will man dieses Angebot beibehalten.