Ökumene: Schöpfungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Waidhofen

Am Tag des heiligen Franziskus feierten die evangelischen und katholischen Christen den diesjährigen Schöpfungsgottesdienst. Auch in der Waidhofner Stadtpfarrkirche traf man sich zur ökumenischen Feier, die unter dem Leitmotiv „Damit ihr die Fülle des Lebens habt“ aus dem Matthäus-Evangelium zelebriert wurde.

Pfarrer Siegfried Kolck-Thudt sprach in seinen Ausführungen ernste Worte über die Folgen der verantwortungslosen Lebensweise einer profitorientierten Leistungsgesellschaft. Foto: Christine Ecker

Der Gottesdienst rückte die vielseitigen Folgen des menschengemachten Klimawandels in den Fokus und erinnerte unter anderem an die wichtige Rolle der Bienen und Insekten für die Ernährungssicherheit sowie an die erschreckenden Ausmaße des Artensterbens.

Alle Teilnehmer wurden mit Äpfeln aus dem Pfarrgarten beschenkt, auch um an die wichtige Rolle der Bienen zu erinnern. Foto: Christine Ecker

Aber auch der christliche Auftrag der Schöpfungsverantwortung wurde eingemahnt. Jeder und jede Einzelne könne und solle einen Beitrag im Kampf um den Erhalt der Umwelt leisten, bevor es zu spät sei.