Am Samstag, 28. Dezember, 19 Uhr, geht im Bertholdsaal Weyer das traditionelle Weihnachtskonzert des Kulturvereins Frikulum über die Bühne. Es ist das erste Konzert nach dem Umbau.

Auf der Bühne steht mit Alicia Edelweiss eine Musikerin mit Waidhofner Wurzeln, die 2019 mit ihrem Album „When I’m enlightened, everything will be better“ für Begeisterungsstürme bei Musikliebhabern und Kritikern gesorgt hat. Seit sie 19 ist, ist Alicia Edelweiss mit Akkordeon, Gitarre und Ukulele in ganz Europa als Solokünstlerin oder mit verschiedensten Bands unterwegs.

So ist sie auch fixes Mitglied in Voodoo Jürgens’ Ansa Panier. Ihre Konzerte sind vom theatralischen Charakter ihrer Songs geprägt, in denen sie nicht nur zwischen verschiedenen Instrumenten wechselt, sondern auch zwischen Stimmlagen, Charakteren und Emotionen. Nach Weyer kommt sie als Trio. Für den Support sorgt das Alternativerock-Trio NEPS aus Weyer und Waidhofen.