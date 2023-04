28-jähriger St. Pöltner in Waidhofen an der Ybbs festgenommen

Am 28. Dezember klickten in Waidhofen an der Ybbs für einen 28-jährigen Mann aus St. Pölten die Handschellen. Bedienstete der Polizeiinspektion Waidhofen nahmen den Mann fest, da er beschuldigt wurde, in ein Kellerabteil eingebrochen zu haben. Nach umfangreichen Erhebungen konnten dem 28-Jährigen zahlreiche Delikte nachgewiesen werden, die er zwischen 15. September und 28. Dezember begangen hatte. So gehen im Stadtgebiet von Waidhofen sieben Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile und Abstellräume, der Diebstahl von Kennzeichentafeln und die Sachbeschädigung eines Schlüsseltresors auf sein Konto.

Einbrüche in Wohnungen und Kellerabteile

Außerdem konnten die Kriminalisten dem Beschuldigten noch Einbruchsdiebstähle in zwei Wohnobjekte und ein Kellerabteil, einen weiteren Kennzeichentafeldiebstahl und eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug im Bezirk Amstetten nachweisen. Dreimal soll er zudem einen Pkw ohne zu bezahlen betankt haben und auch die Rechnung nach einer Taxifahrt blieb er schuldig.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf eine hohe vierstellige Summe. Der 28-Jährige war zum Teil geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

