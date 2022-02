Drogenring in Weyer ausgehoben

Wie die NÖN berichtete, endete eine Drogenparty in Weyer am Neujahrstag für zwei Jugendliche im Krankenhaus Waidhofen. Fünf Freunde hatten am Vormittag des 1. Jänner im Haus eines der Burschen, dessen Eltern auf Urlaub waren, Marihuana geraucht und anschließend LSD konsumiert. Da es zwei der Jugendlichen, einem 19-Jährigen und einem 17-Jährigen, nach der Einnahme der Rauschmittel aber immer schlechter ging, wurde die Mutter des 17-jährigen Burschen telefonisch verständigt. Diese alarmierte die Rettung, welche sich um die beiden Burschen, die nicht mehr wirklich ansprechbar waren, kümmerte.

Infolge dieser Drogenparty konnten Beamte der Polizeiinspektion Weyer einen mindestens 20-köpfigen Suchtgiftring aus Weyer und umliegenden Gemeinden ausheben. Wie die Polizei berichtet, versorgte sich der Freundeskreis von 16- bis 19-Jährigen seit dem Frühjahr/Sommer 2021 mit Marihuana und LSD.

Einkauf bei Dealern in Steyr und Amstetten

Dabei waren fünf bis sechs Personen für die Besorgung der Suchtmittel verantwortlich. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen stellte die Kontakte her und kaufte regelmäßig bei Dealern an verschiedenen Orten in Steyr. Auch aus Amstetten wurden Suchtmittel bezogen. Als Fahrer fungierten meist ein 18- und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land. In der Regel seien vor den Einkäufen die Bestellmenge abgefragt und das Geld eingehoben worden, heißt es seitens der Polizei. Danach wurden die Drogen in Weyer und Großraming weiter verteilt.

Nach derzeitigem Erhebungsstand seien von dieser Gruppe im letzten Jahr mindestens 600 Gramm Marihuana und mehrere LSD-Trips in Umlauf gebracht und konsumiert worden, teilt die Polizei mit. Bereits im September 2021 hatten Beamte der Polizei Weyer bei einem 22-Jährigen 100 Gramm Marihuana im Rucksack sichergestellt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Alle Personen werden der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

