Einbruchsserie in Waidhofen an der Ybbs geklärt

Nach akribischer Tatortarbeit und umfangreichen Erhebungen, konnten insgesamt sechs vollendete und fünf versuchte Diebstähle durch Einbruch in Waidhofen an der Ybbs sowie eine Entwendung in Hausmening, Bezirk Amstetten, geklärt werden. Bei den Tatorten handelt es sich um Gaststätten, Imbissstuben, Tankstellen, Zeitungskassen, eine Trafik, einen geparkten Pkw und einen Selbstbedienungsladen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 24. Oktober 2022 bis 11. Dezember 2022.

Die ermittelnden Polizeibediensteten forschten einen 18-jährigen Mann aus dem Bezirk Amstetten, einen 19-jährigen Mann aus Waidhofen an der Ybbs und einen 20-jährigen Mann aus Steyr als Beschuldigte aus. Sie werden verdächtig, die angeführten Tathandlungen in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung verübt zu haben.

Über 9.000 Euro Sachschaden

Die durch die Straftaten entstandene Sachschadenssumme beläuft sich auf mehr als 9.000 Euro. Die Höhe der Bereicherung wird mit rund 7.000 Euro beziffert.

Am 12. Dezember 2022 wurde der 18-Jährige, der derzeit unstet aufhältig ist, auf offener Straße in Waidhofen an der Ybbs vorläufig festgenommen. Bei der Anhaltung hatte er Diebesgut von kürzlich abgelaufenen Einbruchsdiebstählen bei sich. Der 18-Jährige zeigte sich teilgeständig.

In weiterer Folge konnten der 19-Jährige und der 20-Jährige ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden.

Diebesgut bei Hausdurchsuchung gefunden

Bei einer am 13. Dezember 2022 durchgeführten, gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung am Wohnsitz des 19-Jährigen wurden weiteres Diebesgut (u.a. Handy, Laptop, Musikbox, Lebensmittel und Spirituosen) sowie Tatwerkzeuge sichergestellt. Auch ein Bargeldbetrag in der Höhe von 600 Euro, der von den vorerst unbekannten Tätern bei den Tathandlungen erbeutet wurde, konnte von den einschreitenden Polizistinnen und Polizisten sichergestellt werden.

Der 18-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme teilgeständig; die beiden anderen Beschuldigten waren geständig.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden der 18-Jährige und der 20-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Der 19-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Hinsichtlich möglicher weiterer strafrechtlicher Delikte werden die Ermittlungen fortgeführt.

