Erneuerbare Energie Waidhofner Energiegemeinschaft emmicom sucht weitere Teilnehmer

Im April ging im beta campus Waidhofen die initiale Generalversammlung des Vereins emmicom über die Bühne. Die Energiegemeinschaft zählt derzeit 18 Mitglieder. Foto: emmicom

V erbraucher und Erzeuger von erneuerbarem Strom sind willkommen. Info-Abend am 20. Juni am beta campus Waidhofen an der Ybbs.

Ausgehend von der Initiative des Unternehmens GoWell unter der Begleitung von Expertinnen und Experten aus den Unternehmen Collective Energy und RWA Solar Solutions hat die Energiegemeinschaft emmicom Waidhofen im heurigen April mit 18 Mitgliedern den Betrieb aufgenommen. Weitere interessierte Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger sind bei der Energiegemeinschaft willkommen. Teilnehmen können Verbraucher ebenso wie Erzeuger von erneuerbarem Strom, die sich im Nahbereich des Umspannwerkes Gerstl befinden. emmicom Gresten in Planung Das betrifft somit Unternehmen und Haushalte zwischen Kematen, Biberbach, Waidhofen und Gstadt. Weitere emmicom-Zweigvereine in anderen Umspannwerksregionen stehen schon in den Startlöchern. Bald soll man im Nahbereich des Umspannwerks Gresten auch der emmicom Gresten beitreten können. Im Gegensatz zum Strommarkt wolle emmicom den Mitgliedern Stabilität und Planbarkeit bieten, heißt es seitens der Energiegemeinschaft. Zeigen solle sich das vor allem in der Tarifgestaltung und in den Tarifanpassungsintervallen. Energiegemeinschaften wie emmicom seien nicht gewinnorientiert und von Rechts wegen gemeinnützig, weshalb der Beitrag zur Energiewende und die Menschen stets im Vordergrund stünden, wird betont. Am Dienstag, 20. Juni, 18.30 Uhr, lädt das emmicom-Team nun alle Interessierten zu einem Info-Abend in den beta campus Waidhofen ein. Dabei gibt es Informationen rund um die Energiegemeinschaft und das emmicom-Team steht für offene Fragen zur Verfügung. Um Anmeldung unter community@emmicom.at wird gebeten. www.emmicom.at