Regen sorgt im Ybbstal für durchschnittlichen Ernteerfolg

Insgesamt vier bis fünf Schnitte gibt es bei der Grünfutterernte. „Die ersten zwei Schnitte haben die meiste Energie und sind am wichtigsten“, erklärt der Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen an der Ybbs, Mario Wührer. „Der erste Schnitt war heuer sehr gut, die Niederschläge im Frühling ausreichend. Dann kam die Hitzewelle. Dadurch war der zweite Schnitt nicht optimal.“ Durch die Niederschläge der letzten Wochen ist Wührer allerdings für den dritten Schnitt wieder optimistisch.

„Es ist immer ein Auf und Ab und man freut sich, wenn man einen Schnitt gut reingebracht hat“, sagt der Bauernkammerobmann. „Aber dann kommt oft schon die nächste Katastrophe daher. Normale Jahre werden rarer“, schildert er die große Besorgnis vieler Landwirte. So mancher Bauer habe schlaflose Nächte.

Allgemeine Aussagen über den Ernteerfolg im Ybbstal seien durch regionale Unterschiede schwierig zu treffen, meint Wührer. „So ist man in Allhartsberg beim Pflanzenwachstum drei oder vier Wochen weiter vorne als in Hollenstein. Aber der Regen war gut. Wenn der nicht gekommen wäre, hätten wir größere Probleme bekommen.“ Auch die Ernte beim Ackerbau in Kematen und Allhartsberg schätzt Wührer als durchschnittlich ein.

Hitzeresistentere Pflanzen als Zukunftslösung

Als Zukunftslösung für die Landwirtschaft hofft Wührer auf die Forschung an hitzeresistenteren Pflanzen, die aber noch im Anfangsstadium sei. Derzeit würden Grünlandbauern die Situation durch den Viehbestand oder die Pacht regeln, sagt Wührer. Ein Zehnjahresbild bei der Planung der Bestände sei sinnvoll.