Unterschiedliche Voraussetzungen bei der Ernte im Ybbstal

Während in anderen Teilen des Ybbstals der erste Grünlandschnitt gute Erträge brachte, war es bei Biobäuerin Josefa Fuchsluger aus St. Georgen/Klaus zu kalt, nass und nebelig. Selbst in der Region seien die Bedingungen sehr unterschiedlich, erklärt die Landwirtin, die 124 Milchschafe betreut und Schafkäseprodukte in ihren Regionalhütten verkauft. Die Trockenheit im Juli war zum Beispiel für manche sonnenseitig gelegenen Kurzrasenweidebauern – also Bauern mit Milchkühen – in der näheren Umgebung so problematisch, dass sie schon von der Winterernte zufüttern mussten.

Ernteerfolg mit schönem Herbst noch möglich

Auch bei der Obsternte gebe es große Unterschiede, schildert Fuchsluger. Vom Sturm im Juni zum Beispiel sei einige Kilometer weiter nichts zu spüren gewesen. Es bleibe auch abzuwarten, ob das Obst heuer rechtzeitig reif werde. Mit einem schönen Herbst sei aber noch ein guter Ernteerfolg möglich, zeigt sie sich zuversichtlich. „Voriges Jahr war auf jeden Fall schlechter, aber es ist so, wie es ist. Damit muss man leben“, sagt Fuchsluger, die schon verschiedene Berufe ausgeübt hat, für die Landwirtin aber trotzdem der schönste Beruf ist. Das Leben mit der Natur und den Tieren und die Möglichkeit, bei den Kindern zu sein und sich die Zeit selbst einteilen zu können, sind ihre Hauptargumente dafür. „Es ist keine leichte Arbeit, aber sie ist wunderschön. Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern, schweißt einen auch als Familie zusammen und Kinder lernen auf einem Bauernhof anzupacken und Zusammenhalt“, ist die Landwirtin überzeugt.

Helmut Haiden (rechts) freut sich, mit seinem Sohn Sebastian (links) einen Nachfolger für seinen Hof zu haben. Foto: NÖN, Birgit Aigenbauer

Helmut Heiden vom Aubauernhof – einer der wenigen Vollerwerbsbauern in der Umgebung – sieht das ähnlich. Er schätzt die Freiheiten, die er in der Selbstständigkeit hat und ist der Meinung, dass es immer Mittel und Wege gibt, um die Situation zu verbessern. Es sei natürlich nicht immer einfach mit „einer Werkstatt unter freiem Himmel“, wie er sie nennt. „Aber Angst macht man sich nur selbst“, erklärt der Biobauer, der 2019 den Nachhaltigkeitspreis für seine Landwirtschaft gewonnen hat. Für Heiden war der erste Schnitt gut, der zweite durch die Trockenheit allerdings sehr bescheiden. Bei seinen Schotterböden würde er sich zehn Liter Regen pro Woche wünschen, meint er.

Für Klimaveränderung schon gerüstet

Zurzeit besitzt er mit seinem Sohn und Nachfolger Sebastian 47 Milchkühe. „Wir haben uns für die Klimaveränderung schon gerüstet, da wir viel Fläche haben. Wir könnten eigentlich mehr Tiere haben, aber so haben wir auch in schlechten Jahren genug Heu.“ Außerdem bauen die beiden Futtergetreide an, um noch einen zusätzlichen Puffer zu haben. Auch bei den landwirtschaftlichen Arbeiten versucht Heiden, Arbeitsschritte zu vereinfachen. Ein Beispiel sei das Doppelmessermähwerk. Damit spare man sich einmal kreiseln, führt er aus. Ein anderes Beispiel seien seine Kühe, die von April bis November auf der Weide sind. „So eine Kuh ist ein Allroundgerät: Sie ist Miststreuer, Mähwerk und bringt mir am Abend die Milch heim“, erzählt Heiden. „Man muss sich Gedanken machen, anstatt zu jammern. Aber für mich war der Beruf immer schon eine Berufung. Ich wollte schon in meiner Jugend gesunde, wertvolle Lebensmittel produzieren“.