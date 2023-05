1a Installateur lud in Waidhofen an der Ybbs zum Fest

Seit 1954 gibt es das Familienunternehmen Marcik bereits in Waidhofen. Von der Ölberggasse wanderte der Installateursbetrieb nach zehn Jahren in die Weyrer Straße. Im Sommer 2021 wurde mit dem Bau eines neuen Firmengebäudes am Eberhard-Platz begonnen, welches nach rund einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen werden konnte. 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt. Bei den Tagen der offenen Tür konnten sich Besucherinnen und Besucher in der Vorwoche ein Bild von dem neuen modernen Firmengebäude machen. Am Donnerstag lud dann Geschäftsführer Christoph Marcik zum Eröffnungsfest. Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter stellten sich ebenso wie zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik als Gratulanten ein. Stadtpfarrer Herbert Döller segnete die Räumlichkeiten. Danach wurde bei Snacks, Drinks und Rock’n’Roll gefeiert.

Foto: NÖN, Kössl

