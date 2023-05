Geschichte wird in Weyer erlebbar

„Es gibt kaum Plätze, wo so viele dramatische Ereignisse stattgefunden haben, wie hier an der Enns“, sagte Ulinde Jaksch bei der Begrüßung der Festgäste anlässlich der Eröffnung des neuen Themenwegs in Weyer bei der Taverne Kastenreith. In akribischer Kleinarbeit wurden Thementafeln erarbeitet, die auf neun Stationen Geschichte auf engem Raum erlebbar machen. An diesen Tafeln findet man QR-Codes, an Hand derer Berichte von Zeitzeugen sowie weitere Fotos abrufbar sind. „Für das Projektteam war es wichtig, einen kurzen und leicht begehbaren Weg, speziell für Familien, zu finden. Die Ufer der Enns sind besonders geschichtsträchtig, die Informationen auf den Schautafeln umspannen Jahrtausende bis in die Gegenwart“, erzählt die Projektleiterin Teresa Putz. „Ich selbst bin nach Weyer zugezogen und habe so viele spannende Geschichten gehört, die wollte ich auch für andere zugänglich machen“, spricht sie weiter über ihre Beweggründe zum Themenweg.

Einer der Initiatoren war Herbert Matzenberger: „Schon 2019 hatte ich die ersten Ideen, mit der Zeit bildete sich eine Projektgruppe, die vom Künstler Alois Lindenbauer künstlerisch und von Adolf Brunnthaler historisch beraten wurde“. Die historischen Berichte reichen von Hochwässern der Enns und den Flößern hin zu den Flüchtlingen aus dem KZ Mauthausen. Eine Schautafel handelt vom Bau der Ennsbrücke, die knapp vor der Fertigstellung bei Betonarbeiten einbrach. Beim Festakt berichtete Zeitzeuge Fritz Wesely über das dramatische Ereignis: „Ich war 60 Jahre bei der Feuerwehr, das war mein schlimmstes Erlebnis. Unter 70 Tonnen Beton hörten wir plötzlich jemanden nach Hilfe rufen, wir konnten den Verunglückten noch retten!“. Kaum jemand kennt noch die Pläne vom großen Speicherkraftwerk an der Enns. Die Orte Kleinreifling und Weißenbach wären völlig von der Landkarte verschwunden, 3.500 Personen hätten ausgesiedelt werden müssen. Im Text einer Schautafel berichtet Adolf Brunnthaler über den schweren Streit zwischen Oberösterreich und der Steiermark.

Die Enns wurde ab 8. Mai 1945 Demarkationslinie zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone, liest man auf einer weiteren Schautafel. Dass damals Waffen, Handgranaten und weiteres Kriegsgerät einfach in die Enns geworfen wurden und nach Hochwässern von Fischern und spielenden Kindern gefunden wurden, hört man in einem Zeitzeugenbericht mittels QR-Code.

Die Ehrengäste, Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, Bürgermeister Gerhard Klaffner und Eva Pötzl vom Tourismusverband Steyr, betonten die Bedeutung des Themenwegs für die Region und dankten für das Engagement der Projektgruppe. Nach der feierlichen Eröffnung wurde noch bei der Katzensteinermühle gefeiert, Michael Sattler unterhielt mit seiner steirischen Harmonika.

