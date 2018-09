Ein faszinierendes altes Handwerk übt die Opponitzerin Sonja Raab aus: Sie lernte bei einem Kurs im Februar im Stift Seitenstetten das Goldspinnen kennen. „Ich wusste aber schon wenige Tage später, dass mir das Schmücken von Heiligenbildern zu wenig ist“, sagt Raab. So schmückt die Künstlerin nicht nur Marienfiguren und Heiligenbilder, sondern auch Tierschädel und Jagdtrophäen. Schon bald trudelten auch die ersten Aufträge ein. Im August meldete Raab ihr Kunstgewerbe an und seit wenigen Tagen ist die „GoldSpinnerei“ in Opponitz nun eröffnet.

In ihrer Werkstatt in Opponitz, Hauslehen 39, stellt Sonja Raab wunderschöne Blumen und Blätter aus Gold- und Silberdrähten und Perlen her, um damit Bilderrahmen, Marienfiguren und Tierschädel zu verzieren. | Raab

In ihrer Werkstatt in Opponitz spinnt Raab wunderschöne Blüten, Ähren und Blätter aus feinsten Gold- und Silberdrähten und klitzekleinen Perlen. Damit schmückt sie Bilder, Mufflonschädel und seit Kurzem auch Trachten- und Hochzeitshaarschmuck.

Raabs Werke können in der Auslage eines leeren Büros in Böhlerwerk bewundert werden. „Ich freue mich aber auch über Besuch in meiner Werkstatt und erledige auch gerne Auftragsarbeiten“, sagt sie. Infos zu ihrer Arbeit sind auf der Homepage der GoldSpinnerei, www.goldspinnerei.at, zu finden.