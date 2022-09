LENZ in Gaflenz: Ort hat wieder Nahversorger

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im heurigen Frühjahr erfolgte der Spatenstich, am Donnerstag, 15. September, wird das LENZ neben dem Freibad in Gaflenz nun offiziell eröffnet. Damit hat die Gemeinde wieder einen Nahversorger mit Vollsortiment im Ort. Realisiert werden konnte das Projekt, das vom Land OÖ und der EU gefördert wurde, durch den Einsatz von 14 engagierten Gaflenzerinnen und Gaflenzern, die zur weiteren Finanzierung eine BürgerInnengenossenschaft ins Leben riefen.

Neben dem Sortiment der Handelskette Nah&Frisch werden im LENZ auch Lebensmittel von Erzeugern aus der unmittelbaren Umgebung angeboten. Zum Großteil stammen die Produkte aus Gaflenz, dem Ybbstal und dem Ennstal. Dem Laden angeschlossen ist ein Café, in dem hausgemachte Mehlspeisen, Frühstücksvariationen, Kaffeespezialitäten sowie kleine Snacks angeboten werden. Der reguläre Caféhausbetrieb startet am Dienstag, 20. September.

Mit einer Unverpackt-Ecke gibt es im LENZ auch eine absolute Neuheit in der Region. Dort können die Kundinnen und Kunden plastikfrei einkaufen. Reis, Kaffee, Nudeln, Müsli, Cerealien, Naschereien oder Knabbereien werden dazu in mitgebrachte Behälter gefüllt, abgewogen und dann an der Kassa verrechnet. Für Kurzentschlossene stehen Glasbehälter im Laden bereit, die erworben werden können.

In der Eröffnungswoche werden alle Kundinnen und Kunden zu einer Verkostung regionaler Produkte eingeladen. Außerdem warten spezielle Angebote und ein Gewinnspiel auf die Besucher.

