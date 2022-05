„MOST Welcome Center“: Service bei Zuzug in Ybbstaler Region

Werbung

Die Eisenstraße Niederösterreich, die Kleinregion Ybbstal und der Verein beta campus laden am Freitag, 20. Mai, 17 bis 18.30 Uhr, zur Eröffnung des „MOST Welcome Center“ in den beta campus in Waidhofen ein.

Das Welcome Center ist eine Umsetzungsmaßnahme des im Vorjahr entwickelten „Talents Attraction“-Konzepts zum Gewinnen und Halten von jungen, qualifizierten Talenten für die Region. Es soll künftig als Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Wohnen, Arbeiten oder Freizeit dienen sowie Service und Beratung in lockerer Atmosphäre bieten. Damit will die Initiative „Get the Most“ der LEADER-Region Eisenstraße NÖ Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die ins Mostviertel übersiedeln oder zurückkehren. Und es soll auch Unternehmen helfen, die Jobs ausschreiben und Bewerbern begleitende Services bieten möchten.

Im Rahmen der Eröffnung werden Fragen erörtert und eine Möglichkeit zum Kennenlernen geboten. Die Einladung richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine, aber auch Privatpersonen, die sich austauschen und informieren wollen. Das „MOST Welcome Center“ sowie weitere Maßnahmen im Rahmen des „Talents Attraction“-Programms entstehen in Kooperation von Eisenstraße NÖ, Kleinregion Ybbstal und beta campus – Raum für Zukunft. Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes NÖ kofinanziert.

Anmeldung: getthemost@eisenstrasse.info

