Neuer Spielplatz für Hollensteiner Kinder

Der neue Spielplatz im Langfeld in Kleinhollenstein ist fertig. Im Zuge der Errichtung des Hochwasserschutzes ging dort eine Fläche im Siedlungsgebiet in öffentliches Gut über. Die Gemeinde machte daraus in den letzten Monaten nun einen Spielplatz. Damit dieser auch tatsächlich den Vorstellungen der Kinder entspricht, konnten sich die Kinder in die Planung einbringen. Kürzlich wurde der neue Spielplatz unter dem Beisein zahlreicher Kinder feierlich eröffnet.

Foto: Gemeinde

„Danke allen beteiligten Kids, die uns bei der Planung geholfen haben“, freute sich Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. „Ich wünsche den Kindern viel Spaß beim Spielen und den Erwachsenen viele gemütliche Stunden beim Beobachten, Plaudern und Sich-Austauschen.“ Eine Umzäunung und ein gemütliches Bankerl sollen noch folgen, kündigt die Ortschefin an.