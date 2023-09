Waidhofner Pfadfinder starteten ins neue Pfadfinderjahr

Mit einem Eröffnungslagerfeuer starteten die Waidhofner Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Freitag der Vorwoche am Lagerplatz im Urltal gut gelaunt ins neue Pfadfinderjahr. Auch zahlreiche Eltern und Großeltern waren gekommen.

Foto: Pfadfinder Waidhofen/Ybbs

Im Zuge des Eröffnungslagerfeuers wurden wieder Überstellungen in die nächste Altersstufe vorgenommen. Das geschah natürlich, wie das bei den Pfadfindern so üblich ist, mit einer altersgemäßen Zeremonie. So wurden die Wichtel und Wölflinge zu den Guides und Spähern, indem sie mit einem Holzkonstrukt über den Urlbach gehievt wurden.

Foto: Pfadfinder Waidhofen/Ybbs

Mit kalten Getränken und köstlichen belegten Broten, die von der Pfadfindergilde vorbereitet wurden, klang der Abend gemütlich aus.

Die Gilde. Foto: Pfadfinder Waidhofen/Ybbs

Bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern sind noch Plätze frei. Wer Interesse hat, kann gerne mit den Pfadfindern Kontakt aufnehmen bzw. am Schnuppertag in den Heimstunden vorbeischauen (siehe Infobox).