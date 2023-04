Kostenlose Hilfe für Waidhofner Familien

Mit Freitag, 21. April, startet die Stadt Waidhofen die sogenannte „Familiensprechstunde“. Dabei handelt es sich um ein niederschwelliges psychosoziales Beratungsangebot, das Familien kostenlos in Anspruch nehmen können. Die „Familiensprechstunde“ soll Erstanlaufstelle für Problemabklärung, vereinfachte Diagnostik und weiterführende Hilfe sein. Die Beratungstermine finden alle zwei Wochen im FUZO 14 am Hohen Markt statt. Zusätzlich zur Beratung sollen auch Fachvorträge angeboten werden.

Ins Leben gerufen wurde das Angebot in Kooperation mit der Waidhofner Psychotherapeutin Katrin Roseneder und der Waidhofner Psychologin Barbara Binder, die die Beratungen durchführen werden.

Das Projekt wurde beim Ideenwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung eingereicht und mit 6.800 Euro prämiert. In der letzten Gemeinderatssitzung Ende März beschlossen die Waidhofner Mandatarinnen und Mandatare einstimmig die Umsetzung.

„Das Thema psychosoziale Gesundheit fristet oft ein Schattendasein“, meinte Vizebürgermeister Armin Bahr. „Umso mehr freut es mich, dass wir hier nun ein niederschwelliges Angebot installieren können.“ Indem das Projekt beim Ideenwettbewerb vom Land Niederösterreich gewürdigt worden sei, könne man auch einen Großteil der Kosten decken. „Diese neue Anlaufstelle ist ein wichtiger Schritt, um Familien in unserer Gemeinde, die Hilfe und Beratung benötigen, noch besser zu unterstützen“, freut sich auch Bürgermeister Werner Krammer.

Eröffnung mit buntem Familienprogramm

Bei der Eröffnungsfeier am Freitag, 21. April wird ein kurzer Einblick in das Programm der „Familiensprechstunde“ gegeben und die angebotenen Dienstleistungen vorgestellt. Zudem gibt es die Gelegenheit, das Team kennenzulernen und Fragen zu stellen. Aber auch Spiel und Spaß für die Kleinsten kommen am Eröffnungstag nicht zu kurz. So wird neben einer Spiel- und Bücherecke auch Magierin Magic Franky die Gäste verzaubern.

