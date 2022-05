Zweite Kindergarten-Gruppe in St. Georgen/Klaus

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Anfang Mai beschloss der Waidhofner Gemeinderat einstimmig die Errichtung einer zweiten Kindergartengruppe im Landeskindergarten VII in St. Georgen/Klaus.

Die Initiative dafür setzten einige engagierte Eltern des Ortsteils. Bereits frühzeitig recherchierten und dokumentierten sie den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergarten. Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung der Kinderzahlen sowie des geplanten Zuzugs wurde schnell offensichtlich, dass eine einzige Kindergartengruppe in Zukunft nicht mehr ausreichen wird.

„Mit der zweiten Kindergartengruppe schaffen wir eine gute Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot der Kinderbetreuung in St. Georgen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Ich danke den engagierten Eltern aus dem Ortsteil, die sich hier wirklich vorbildlich eingebracht haben und unsere Stadt aktiv mitgestalten.“ Nun geht es an den Umbau und die Renovierung der Räumlichkeiten. Die zweite Gruppe wird im Untergeschoß des bestehenden Kindergartengebäudes errichtet. Diese Räume wurden bislang nur als Lagerräume genutzt. Der Start des Umbaus erfolgt in den nächsten Tagen, die Renovierung soll Anfang Juli beginnen. Bereits im kommenden Kindergartenjahr soll die zweite Gruppe eröffnet werden. „Durch die Unterbringung der zweiten Gruppe in den bestehenden, nur sehr spärlich genutzten Räumlichkeiten und die nachhaltige Revitalisierung dieser ist eine Aufwertung des gesamten Gebäudes gesichert und mehr Kinder können das kleine, aber feine Angebot des St. Georgner Kindergartens genießen“, meint der Stadtchef.

