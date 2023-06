Europäische Tagung Schmiedering 2024 in Ybbsitz

Der Präsident der europäischen Schmiedestädte Peter Kloo (2. von links) und die Vertreter von Bad Hall Horst Bachhofer, Christine Mitterweissacher, Bürgermeister Bernhard Ruf und Lisa-Marie Geilehner (3. bis 6. von links) übergaben die Fahne des Rings an die Ybbsitzer Delegation Hans Bogenreiter (links), Anita Eybl, Patrick Rastelli, Bürgermeister Gerhard Lueger, Josef Kerschbaumsteiner und Christoph Küllinger (ab 7. von links). Foto: NÖN, Lugmayr

D er Ring der europäischen Schmiedestädte tagte am Wochenende in Bad Hall. Nächstes Jahr findet das internationale Treffen beim Ferraculum in Ybbsitz statt.

Der Ring der europäischen Schmiedestädte tagte vergangne Woche in Bad Hall. Eine starke Delegation aus Ybbsitz unter der Führung von Bürgermeister Gerhard Lueger nahm daran teil. 70 Vertreter der 18 Mitgliedsstädte aus 11 Nationen diskutierten die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Schmiede- und Metallgestalter-Community. Dabei fiel auch die Entscheidung, in welcher Stadt die Jahreshauptversammlung 2024 stattfinden wird. Ybbsitz ist es, das nach 2006 nun schon zum zweiten Mal das Treffen beherbergen wird. „Die vom Ring finanzierte Jahreshauptversammlung wird im Rahmen des Ferraculumfestes von 13. bis 16. Juni abgehalten werden, zu dem die Vertreter aller Mitgliedsstädte erwartet werden“, sagt Lueger. Ybbsitz, das aktuell im Fachbeirat Kulturerbe den Vorsitz führt, konnte die Ergebnisse des Kulturerbe-Treffens, das im Februar dieses Jahres in Ybbsitz stattgefunden hat, präsentieren. Josef Hofmarcher und Hans Bogenreiter stellten dabei die in Ybbsitz entwickelte Plattform forumferrum vor, auf der Schmiedekunstwerke publiziert werden.