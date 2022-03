Reise in die Vergangenheit: Waidhofner Autorin schrieb neuen Roman

Vor wenigen Wochen erschien im Wiener Hollitzer Verlag der neue Roman der Waidhofner Autorin Evelyn Schlag. „In den Kriegen“ spielt vor dem Hintergrund der nun bereits seit 2014 andauernden kriegerischen Handlungen in der Ukraine. In den letzten Wochen erlangte das Thema durch die Invasion Russlands in der Ukraine und die Eskalation der Kampfhandlungen auf weite Teile des Landes traurige Brisanz. Die NÖN sprach mit der Autorin darüber, was sie zu dem Roman inspirierte und wie sie sich diesem Thema letztendlich literarisch nähern konnte.

Das Buch erzählt von zwei Deutschen, dem Norddeutschen Jens und dem Bayer Iwo, die in einem Freiwilligenbataillon aufseiten der Ukraine kämpften, und nun, während eines Waffenstillstands, gemeinsam mit Tanja, der Witwe des gefallenen ukrainischen Soldaten Andrij, und dem abenteuerlustigen Dichter Vitalij einen Fußmarsch in Richtung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim antreten. Die Reise wird für die vier zu einer Art Wallfahrt gegen den Krieg. Auf einer zweiten Zeitebene wird die jüngste kriegerische Vergangenheit der Ukraine von den Gräueltaten, die Nazi-Deutschland nach dem Überfall auf Polen 1941 auf dem Gebiet der heutigen Ukraine verübte, überlagert. Im Zuge seiner Wallfahrt auf die Krim setzt sich Jens zunehmend mit der Frage auseinander, ob sein Urgroßvater, der an dem Feldzug teilgenommen hatte, auch an den Massenerschießungen der jüdischen Bevölkerung beteiligt war.

In Lwiw machte Evelyn Schlag viele Fotografien, die später Material für ihren Roman lieferten, so auch von dieser Gedenkstätte für gefallene Soldaten. Foto: Evelyn Schlag

Die ersten Ideen zu dem Buch entstanden bereits im Herbst 2014, auf der Rückreise von einem Literaturfestival in Czernowitz, die aufgrund eines ausgefallenen Zuges mit dem Bus stattfand. „Das war eine sehr eindrucksvolle Fahrt. Mir ist es vorgekommen, als ob man zu Fuß fahren würde, es war ganz anders als mit dem Zug. Dann ist mir die Idee zu einer Geschichte gekommen, wo drei oder vier Personen in einer eingeschlossenen Situation sind, das hatte ich früher schon angedacht gehabt, und dann wurde diese Fahrt in dem Bus zu der Szenerie für dieses Eingeschlossensein“, erzählt Schlag.

Aufenthalte in der Ukraine und literarische Recherche

Obwohl diese Busreise letztendlich nicht den Weg in den fertigen Text fand, entwarf Schlag darin erstmals die Figur des Jens. Bei einem zweiten Aufenthalt in Lwiw (Lemberg) führte der Besuch eines Soldatenfriedhofs der Autorin die unmittelbare Nähe der Kampfhandlungen vor Augen und lieferte weitere Impulse: „Was dort so beeindruckend war, ist, dass direkt beim Eingang alte Heldengräber gleich neben den frischen Gräbern waren. Das hat mich umgehauen. Diese ganzen jungen Gesichter in Uniform, die frischen Holzkreuze ... das war furchtbar!“ Auf der Rückreise entstand dann, inspiriert von einer Bemerkung des befreundeten Literaturwissenschafters Klaus Zeyringer, die Idee, die Figur des Jens zu einem Söldner zu machen.

„Zuerst war ich sehr erschrocken darüber. Dann ist mir aber klar geworden, er muss ein Söldner sein. Es war dann überhaupt nicht mehr schwierig.“ In weiterer Folge beschäftigte sich die Autorin mit vielen Aspekten ukrainischer Kultur und Geschichte. „Ich habe mittlerweile eine Fachbibliothek zur Ukraine, das ist ein Wahnsinn. Ich recherchiere ja so gerne“, lacht Schlag. So sammelte die Autorin unter anderem Informationen über die Zeit der deutschen Besatzung, über die Hungersnot, die das Land 1932 erschütterte, oder auch über die Bereginyas, weibliche Figuren aus der slawischen Mythologie, die in modernen Zeiten von so unterschiedlichen Strömungen wie Neo-Paganismus, Feminismus und Nationalismus zum Symbol auserkoren wurden. Schlag verwebt diese Details kunstvoll in die teils traumartige Reise der vier Figuren und unterstreicht damit den Eindruck, dass es sich dabei auch um eine Reise in die Geschichte derUkraine und in weiterer Folge Europas handelt.

