Waidhofen:

Bereits vergangene Woche wurden nahezu alle Veranstaltungen in Waidhofen abgesagt, der „Bürgermeister vor Ort“-Termin im Gasthaus Hehenberger ebenso wie die Generalversammlung der Stadtmusikkapelle Waidhofen, die Lesung von Schriftsteller Michael Köhlmeier oder der Vorspielabend „Bunt gemischt“ der Musik- und Kunstschule Waidhofen.

Verschoben wurden das Konzert von Monika Zöchling im KulturKeller des Pubs um’s Eck 2.0 und das Konzert von Alma, das am Donnerstag im Plenkersaal hätte stattfinden sollen.

Ebenfalls verschoben werden der Jazzabend der Formationen TRIS und Simplicato (geplant für: Donnerstag, 19. März), der Vortrag und das Seminar von Glücksforscherin Ute Lauterbach, zu denen der Verein spür.sinn und die Gesunde Gemeinde am Wochenende geladen hätten, und das Konzert des Waidhofner Jagdhornvereins, das für 28. März im Plenkersaal angesetzt war. Auch der Ball des Vereins Förderball (geplant für 28. März im Kristallsaal) soll ebenso wie die Musiktheateraufführung „Die Welt von morgen“ der Kunst- und Musikschule Waidhofen (geplant für 24. März) nachgeholt werden.

Abgesagt wurden der nächste Workshop „Richtig essen von Anfang an“ der ÖGK im ProMami-Studio Waidhofen (geplant für 26. März), die Frühjahrskonzerte des Waidhofner Kammerorchesters, die am 28. März in Weyer und am 29. März im Waidhofner Schlosscenter hätten stattfinden sollen, der Vortrag des Katholischen Bildungswerks Konradsheim von Rupert Grill (geplant für 19. März), die Stadtmeisterschaft der Schützengesellschaft 1514, der nächste Treffpunkt für pflegende Angehörige von Gesunder Gemeinde und Stadtpfarre, das Konzert „ChorGschroa“ (geplant für 2. April) und der Kinderartikelflohmarkt der Zwergenschaukel (geplant für 4. April in der Eishalle). Die Tischreservierungen behalten ihre Gültigkeit für den Herbsttermin am 19. September.

St. Leonhard/Walde:

Das Josefifest, das am 19. März am Panoramahöhenweg stattfinden hätte sollen, wird abgesagt.

St. Georgen/Klaus:

Am 7. März feierte das Stück „Jetzt hamma den Salat“ in der Inszenierung der Landjugend St. Georgen/Klaus im Pfarrsaal Premiere. Alle weiteren Vorstellungen wurden jedoch abgesagt.

Allhartsberg:

Das Theater der Landjugend Allhartsberg wurde abgesagt.

Ybbsitz:

Am Wochenende wurden die Hegeschau und die Mostkost der Landjugend abgesagt.

Nicht stattfinden werden auch der Vermittlungsmarkt für Kindersachen und Trachtenkleidung, das ÖAAB-„Frühlingserwachen“ im Sonnhalmberg, die religiöse Woche ab Montag, 16. März, die Ybbsitzer Frühlingstage des Vereins Zentrumsbelebung (23. bis 29. März) sowie die Fastensuppenaktion und der Fastenlauf der Katholischen Frauenbewegung.

Sonntagberg:

Die Aufführungen des Sonntagberger Theaterstadls von „Endlich san d’Weiber furt“ wurden auf Mitte November verschoben.

Nicht stattfinden werden auch die „Auf geht’s Party“ der Volkstanzgruppe Sonntagberg-Allhartsberg und das Musikanten-Hallenfußballturnier.

Opponitz:

Abgesagt ist der Frühlingsball des Bauernbunds.

Kematen:

Abgesagt werden der Kinderkleiderumtauschmarkt, der Vortrag der Initiative „Natur im Garten“ und der Kematner Bauernmarkt von ÖVP und Bauernbund.

Ybbstal:

Die geplanten Konzerte des Vokalensembles Lyra im FeRRUM Ybbsitz und im haus.konradsheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.