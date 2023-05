Exkursion Ybbsitzer Volksschüler entdeckten Spaß an Technik

Lesezeit: 2 Min RY Red. Ybbstal

Eine Mitarbeiterin der Firma Edelsegger führte die Kinder über das Werksgelände und brachte ihnen altersgerecht den Bereich der Metallbearbeitung näher. Foto: VS Ybbsitz