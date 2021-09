Die Schmiedegemeinde Ybbsitz veranstaltet seit über zehn Jahren erfolgreich den Ybbsitzer Messermarkt im Erlebnismuseum FeRRUM – Welt des eisens in Ybbsitz.

Vielleicht ist es die Würdigung einer uralten Handwerkskunst, für die sich immer mehr Messerliebhaber jährlich in Ybbsitz treffen. Kostbare Messer werden vermehrt getragen. Ein längst verloren geglaubtes Kultobjekt wird zu einem Trend der edlen Klingen. Klingen wie Kunstwerke, mehrfach gehärteter Stahl oder Damaszener, perfekt ausbalanciert in der Musterung. Wie die Schwerter edler Könige werden die Messer angeboten von den angereisten Messermachern und Ausstellern.

Handgefertigte Messer – egal ob für Küche, Rasur, Abenteuer oder auch für die Werkstatt – sind besondere Einzelstücke, auch wenn sie in Serie gefertigt wurden.

Ob zum Schälen eines Apfels, zum Speckschneiden oder zum Schnitzen von Holz. Messer für jede Gelegenheit und für jedes Einsatzgebiet finden in ihrer handwerklichen Ausführung große Beliebtheit sowohl bei Sammlern und Jägern wie auch bei Köchen.

Die Bewertung der angebotenen und ausgestellten Messer erfolgt jährlich durch eine Fachjury. Unter dem Titel „Best knife of show“ wird in der „Kategorie I – bestes Klappmesser“, in der Kategorie II – bestes feststehendes Messer“ und Kategorie III – Sonderpreis „Geschmiedete Klinge“ prämiert.

Geöffnet ist der Ybbsitzer Messermarkt am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.