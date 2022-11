Naturpark Ybbstal: Aktivitäten für 2023 festgelegt

Werbung

Mitte Oktober traf der Vorstand des Naturpark Ybbstal im Gasthaus Grasberg zusammen, um das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen und gleichzeitig den Fahrplan für 2023 festzulegen.

Eine Grundlage dafür ist die Konzeption des Leitbilds Ybbs, das unter der Leitung von Naturpark-Koordinator Hannes Hoffert-Hösl entwickelt wurde und das noch dieses Jahr präsentiert werden soll.

„Wir definieren damit, wie der Lebensraum Ybbs in Hinblick auf die vier Naturpark-Säulen – Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung – in Zukunft entwickelt werden soll. Daraus werden schließlich konkrete Projekte abgeleitet und umgesetzt“, erklärt Hoffert-Hösl. Zu Monitoringzwecken wurden dabei zum Beispiel Drohnenaufnahmen der Ybbs gemacht.

Im Fokus der Naturpark-Aktivitäten 2023 steht die Zertifizierung der Volksschulen Plenkerstraße und Opponitz als Naturpark-Schulen. „Das Bewusstsein für unseren Lebensraum und die wunderbare Natur, die wir hier vorfinden, kann nicht früh genug geschärft werden. Ein sorgsamer Umgang und der Schutz der Umwelt haben absolute Priorität“, betont Obmann Mario Wührer.

Die Naturpark-Schulen werden das Angebot der bereits bestehenden Naturpark-Kindergärten (Landeskindergarten I und II) in diesem Bereich ergänzen. So lernen bereits die Kleinsten die Bedeutung des Naturraums kennen und schätzen. Eindrucksvoll vermittelt wurde das auch beim „Tag der Artenvielfalt“ 2022, an dem die beiden Naturpark-Kindergärten und der Kindergarten Opponitz teilnahmen.

Digitale Wanderkarte für Naturparke geplant

Außerdem standen im abgelaufenen Jahr ein Austausch mit dem Naturpark Jauerling sowie eine Fachexkursion in das Wildnisgebiet Dürrenstein ebenso auf dem Programm wie die Erstellung eines Schülerkalenders, die Präsentation bei Regionsfesten und die Vernetzung mit anderen Naturparken. Auch der neue Aussichtsturm der Landjugend Waidhofen auf dem Buchenberg wurde vom Naturpark Ybbstal unterstützt. Hier wirkte vor allem Jakob Kössl aktiv mit, der mit seinen Vegetationsaufnahmen die Grundlage für die Beschilderung der Landjugend lieferte.

Zum Jahresauftakt 2023 wird es, wie bereits im Vorjahr, einen eigenen Naturpark-Kalender geben, der spannende Einblicke liefert. Leichter entdeckt werden können diese wunderbaren Plätze dann mithilfe einer neuen digitalen Wanderkarte, die 2023 mit allen NÖ Naturparken gemeinsam entwickelt wird.

