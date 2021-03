Seit Montag bis einschließlich 26. März kommt es auf der Westbahnstrecke zu einer Fahrplanänderung. Infolge einer Baustelle zwischen Amstetten und St. Valentin fahren die Railjet-Züge der ÖBB ebenso wie die Züge der WESTbahn zu geänderten Zeiten in Amstetten ab.

Für Pendler aus dem Ybbstal Richtung Linz bringt dies Nachteile mit sich. Sie erreichen nun zwei Wochen lang ihre Anschlusszüge in Amstetten nicht. Denn während die Rudolfsbahn nach Fahrplan immer fünf Minuten vor der vollen Stunde am Bahnhof Amstetten einfährt und die Züge Richtung Linz zu Minute zwei abfahren, fahren die Fernzüge derzeit erst zu Minute 39 in Amstetten ab und brauchen dann bis Linz statt üblicherweise 28 satte 51 Minuten. Die Fahrzeit zur Arbeitsstätte erhöht sich dadurch um eine ganze Stunde. Bei der Rückfahrt wiederholt sich das Ganze.

Gegenüber der NÖN beklagen Betroffene, dass die ÖBB keinen Schienenersatzverkehr für jene bereitstellen, die ihren Anschlusszug nun nicht mehr erreichen, und es für bestehende Pendler-Tickets auch keine Kostenentschädigung gebe. „Ich bleibe diese zwei Wochen nun auf den Kosten meiner jetzt wertlosen ÖBB ÖsterreichCard sitzen und muss zusätzliche Kosten auf mich nehmen, um zur Arbeit zu kommen“, schildert ein Betroffener.

Von den ÖBB erfuhr der Fahrgast, dass man die Verzögerung zwar bedaure, eine Erstattung jedoch nicht möglich sei, da es sich bei der ÖsterreichCard um eine Jahresnetzkarte handle, welche an keinen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verbindung gebunden sei.

Gegenüber der NÖN hieß es seitens der ÖBB auf Anfrage, dass es aufgrund von Erneuerungsarbeiten im Fernverkehr bei den Railjet-Verbindungen zu zeitlichen Abweichungen komme. Im Nahverkehr werde der Großteil der Regionalzüge zwischen Amstetten und St. Valentin im Schienenersatzverkehr geführt. Die REX-Verbindungen seien nicht betroffen.