Konviktgarten wurde zu Trainingsparcours

Am vergangenen Freitag wurde der Waidhofner Konviktgarten im Rahmen der Aktion „Ladies an den Lenker“ mit Bike-Trainerin Barbara Pirringer teilweise zu einem Trainingsparcours für Radfahrerinnen umfunktioniert.

In bunten drei Stunden verbesserten die Kursteilnehmerinnen ihre Fahrtechnik-Skills mit Kurven-Übungen, Präzisionstricks und Bremstechnik. Auch das entsprechende Werkzeug, um die Bikes an die weibliche Anatomie anzupassen, war griffbereit. Da wurden zum Beispiel der Sattel justiert oder die Bremshebel in komfortable Griffweite gerückt.

Zu guter Letzt ging es noch für ein paar Übungen an den Stadtrand, wo die Teilnehmerinnen, die aus dem Raum Linz bis Scheibbs anreisten, das Gelernte im Gelände unter Beweis stellen konnten.

Die nächsten Termine für Fahrtechnikkurse sind auf www.bike-babsi.at zu finden.

Zum Abschluss des Kurses konnten die Teilnehmerinnen das Gelernte im Gelände anwenden. Foto: Barbara Pirringer

