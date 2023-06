Abgestellter Pkw stürzte in Graben

Zu einer Fahrzeugbergung wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Reith am Montag auf die L 98 gerufen. Ein Pkw-Lenker hatte seinen Wagen auf einem Ausweichplatz kurz abgestellt und war ausgestiegen, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache ins Rollen geriet und in einen Graben stürzte.

Foto: FF WaidhofenYbbs-Stadt

Um die Fahrzeugbergung möglichst schonend durchzuführen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt mit dem Wechselladefahrzeug nachalarmiert. Damit konnte der abgestürzte Pkw rasch geborgen werden. Währenddessen musste der Verkehr wechselseitig kurz angehalten werden.