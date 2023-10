Traktor am Sonntagberg geriet in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Samstag der Vorwoche gegen 16 Uhr in der Rotte Wühr am Sonntagberg ein abgestellter Traktor in Brand. Feuerwehrmitglieder der FF Sonntagberg, die unmittelbar in der Nähe wohnen, waren rasch vor Ort. Gemeinsam mit dem Besitzer gelang es den Kameraden, mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen.

Foto: FF Sonntagberg

Die Freiwilligen Feuerwehren Sonntagberg, Rosenau und Doppel, die zum Brand alarmiert worden waren, führten dann noch die notwendigen Nachlöscharbeiten und die Bergung des Traktors durch.