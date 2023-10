15 Jahre Fairtrade-Gemeinde Waidhofen/Ybbs: Clown zu Besuch

Seit 15 Jahren ist die Stadt Waidhofen/Ybbs Fairtrade-Gemeinde. Die Initiative „Fairtrade-Gemeinde“ unterstützt alle, die den fairen Handel in ihrer Gemeinde, ihrer Stadt oder ihrem Wohnbezirk verankern möchten. Ob im Rathaus, in Geschäften, im Café, im Sportverein oder in den Schulen – der faire Handel bietet viele Anknüpfungspunkte.

Als kleines Dankeschön für das bisherige und als Motivation für das zukünftige Engagement kam die Fair-Clown-Show von Fairtrade Niederösterreich in die Volksschule Zell. FairClown Hugo (Thomas Wackerlig) präsentierte ein lustiges und inhaltlich wertvolles Programm und begeisterte damit die Kinder.

Besonderes Augenmerk wird in Waidhofen auf biologische und regionale Produkte gesetzt. Beispielsweise laden die vielen Direktvermarkter, die Regionalhütten und der Wochenmarkt zum regionalen Einkaufen ein. Auch im Weltladen steht der faire Handel an erster Stelle. Die Fairtrade-Gemeinde unterstützt außerdem bewusstseinsbildende Maßnahmen wie Veranstaltungen oder Bildungsworkshops für Schulklassen. Mit Aktionen wie der Bananenverteilaktion „Faire Bananen für Menschenrechte“ oder Schokoladen-und Rosenverteilaktionen wird auf den fairen Handel aufmerksam gemacht.

Die Fairtrade-Arbeitsgruppe trifft sich regelmäßig und arbeitet an der Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele. Wer im Arbeitskreis mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei Manuela Frühwald unter 07442/511246 zu melden.