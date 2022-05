Weltladen Waidhofen/Ybbs: „Climate Justice“ im Fokus von Weltladentag

Werbung

Sieben Fairtrade-Organisationen aus Europa haben eine Kampagne zu Klima- und Handelsgerechtigkeit gestartet. Dass die Klimakrise und die globale Ungerechtigkeit zusammenhängen, wird bei genauerem Hinschauen offensichtlich. „Wo Menschen ausgebeutet werden und um ihre Existenzen fürchten müssen, da wird auch Raubbau am Planeten und am Weltklima betrieben“, führt Raphael Kößl von der Bildungsgruppe des Waidhofner Weltladens aus.

„Momentan blenden viele Wirtschaftsbetriebe und Menschen in unserer Gesellschaft die Bedürfnisse von Menschen im globalen Süden und des Planeten Erde systematisch aus. Das wollen wir ein Stück weit ändern und das muss sich ändern, wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen.“

Um zu zeigen, dass globaler Handel auch auf Augenhöhe und ökologisch organisiert werden kann, bietet das Weltladen-Team am Freitag- und Samstagvormittag anlässlich des Weltladentags vor dem Geschäft fairen Eistee und Kaffee an. Eine große Waage soll zum Nachdenken anregen, wie die Welt wieder in Balance kommen kann.

