Sonntagberg: große Feststimmung in Baichberg

Das Angebot war riesig, die Stimmung bestens. Am vergangenen Sonntag fand das Familienfest in Baichberg statt. Die ÖVP mit Bürgermeister Thomas Raidl freute sich sehr über die große Anzahl an Gästen.

Christian Pechhacker, Mona Mayerhofer, Fred Granzer, Harald Halbmayr, Bürgermeister Thomas Raidl, Vizebürgermeisterin Heide Maria Polsterer, Johann Atschreiter, Marketenderinnen Katrin Schirghuber und Yvonne Prenn (von links) mit Lorenz Kaiser und Leopold Atschreiter (vorne, rechts). Foto: Stefanie Grasberger

Fritz und Christine Kirchhofer besuchten mit Anita und Josef Seyer (von links) die Veranstaltung. Foto: Stefanie Grasberger

Für musikalische Begleitung sorgte die Trachtenmusikkapelle Sonntagberg. Zusätzlich reichte das Angebot für Kinder von einer Hüpfburg bis hin zu einer Vorstellung des Zauberers Helly.

Die zur Verfügung gestellten Kreiden waren bei den kleinen Gästen beliebt, doch auch das Kinderschminken zog viele Gäste an sich.

Um 15 Uhr durften sich die Besucherinnen und Besucher über einen Luftballonstart freuen. Außerdem wurden Kutschenfahrten angeboten.