Ybbsitz: Narrentreiben ist beschlossen

Nach zweijähriger Pause wird in Ybbsitz wieder das traditionelle Narrentreiben am Faschingsdienstag, 21. Februar, am Marktplatz stattfinden. Das beschloss das Narrenkomitee des Musikvereins pünktlich zu Faschingsbeginn am 11.11.

„Wir haben bereits mit den ersten Vorbereitungen begonnen, aber das Thema verraten wir noch nicht“, sagt Musikvereinsobmann Hubert Bogenrei ther. Gemeinsam mit Kapellmeister-Stellvertreterin Marianne Schleifenlehner, Andreas Heigl, Alfred Reingruber, Dominik Bogenreither, Sonja Seisenbacher, Hubert Bogenreither und Kulturgemeinderat Thomas Seyrl wird nun am Programm gearbeitet. „Wir haben festgestellt, dass den Leuten das ausgelassene Feiern in der Pandemie sehr gefehlt hat“, sagt Bogenreither. Nicht nur die Jugend, auch Erwachsene und Senioren haben an dem Ybbsitzer Narrentreiben stets zahlreich teilgenommen. Bleibt zu hoffen, dass die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.