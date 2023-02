Närrische Tage im Ybbstal

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause bittet die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen-Stadt am Faschingsdienstag heuer wieder zum Feuerwehrgschnas. „Wir freuen uns auf viele verkleidete Besucherinnen und Besucher und auf ausgelassene Stimmung“, meint Kommandant Michael Höritzauer. Die Feierlichkeiten starten um 12 Uhr im Feuerwehrhaus in der Bindergasse und stehen unter dem Motto „Im Feuerwehrhaus ist der Teufel los“.

Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es eine Indoor-Hüpfburg, auf dem Tanzboden kann zu Schlagermusik das Tanzbein geschwungen werden, während eine Weinbar zum Verkosten edler Tropfen einlädt. Für die besonders Partyfreudigen gibt es eine leicht versteckte Bar. Dort kann bis ungefähr Mitternacht zur Musik von DJ Aneurysma gefeiert werden.

In St. Georgen am Reith lädt der Verein „Die Bäuerinnen“ am Faschingssamstag ab 14 Uhr zum Kinderfasching im Gemeindesaal. „Es gibt Essen und Trinken, Tanz und Spiele und heuer auch zum ersten Mal eine Tombola. Wir haben 25 Hauptpreise für die Kinder gesammelt“, verrät Obfrau Esther Hejj-Helmel. Am späteren Nachmittag übernimmt dann der Musikverein, der seit 1960 die Faschingsfeiern in St. Georgen gestaltet. Heuer steht die Party unter dem Motto „Maskenpflicht“. „Dieses Wortspiel soll die Freude symbolisieren, wieder mit Faschingsmasken anstatt mit FFP2-Masken herumziehen und die lustigste Zeit des Jahres wieder in geselliger Runde feiern zu dürfen“, meint Obmann Georg Dorfmayr. DJ MMM (Martins Musi Maschin) sorgt für die richtige Stimmung, wer verkleidet kommt, bekommt ein Willkommensstamperl und um Mitternacht werden die besten und kreativsten Kostüme prämiert.

Fasching mit Asterix und Obelix in Ybbsitz

Die Sportunion Ybbsitz lädt am Faschingssamstag im Gasthaus Goldener Hirsch ab 14 Uhr zum Kinderfasching und im Anschluss zum Union-Gschnas mit Mitternachtstombola und Prämierung der besten Masken. Am Faschingsdienstag wird Ybbsitz dann zum gallischen Dorf: Musikverein und Narrenkomitee gestalten am Marktplatz einen Tag unter dem Motto „Asterix und Obelix“. „Ab 10 Uhr gibt es Programm für Schülerinnen und Schüler, um 14 Uhr findet der Einzug der Musikkappelle statt“, berichtet Sonja Seisenbacher vom Narrenkomitee.

In Hollenstein marschieren am Faschingsdienstag ab 9 Uhr die Schülerinnen und Schüler der Volksschule sowie die Kindgartenkinder zur musikalischen Begleitung des Musikvereins in das Dorf und präsentieren dort ihre Kostüme.

Die Marktgemeinde Kematen lädt am Faschingsdienstag zu „Gemeindesupperl und Faschingkehraus“, ab 9 Uhr im Zentrum kem.A[r]T mit Umrahmung durch den Musikverein Hilm-Kematen.

