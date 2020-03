2015 eröffnete das Fasten- und Pilgerhaus in Maria Seesal seine Pforten. Und es erfreut sich nach wie vor großer, ja steigender Beliebtheit: Zum fünften Mal in Folge erzielten die beiden Betreiberinnen Ulrike Ginzler und Petra Gaßner eine Steigerung der Nächtigungszahlen: 3.638 Fastengäste kamen 2019 in den Ybbsitzer Vorzeigebetrieb, um 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: In der ersten Saison waren es 1.632 Nächtigungen.

„Ulrike Ginzler und Petra Gaßner haben sich mit ihrem Know-how und ihrem Engagement eine sehr hohe Reputation in und außerhalb der Region erarbeitet. Wenn man fastet, ist das wie eine Art Neustart für Körper, Geist und Seele“, berichtet Eisenstraße-Obmann NR Andreas Hanger, selbst ein Fasten-Stammgast in Maria Seesal.

In frastrukturell gab es im Vorjahr zwei große Neuerungen: Das Fastenhaus erhielt einen Glasfaseranschluss, und die lang ersehnte Straßenbeleuchtung rund um die Wallfahrtskirche wurde umgesetzt. „Gutes Internet wird immer mehr zum Buchungsgrund. Wir hatten im Vorjahr erstmals eine Gruppe, die nur deshalb kam, weil man zwischen den Kurseinheiten auch guten Zugang ins Internet hat, um etwa berufliche Mails zu checken“, erklärt Ginzler. Die Gemeinde Ybbsitz sei hier ein verlässlicher Partner. Über die Kooperationen mit dem Ort und der Region freut sich Bürgermeister Gerhard Lueger: „Diesen Austausch möchten wir künftig noch verstärken.“ Weiters konnte der Bürgermeister berichten, dass 2020 ein erster Bauabschnitt bei der Sanierung der Landesstraße nach Maria Seesal vorgesehen ist, die Maßnahme wurde in das Bauprogramm des Landes Niederösterreich aufgenommen.

Im Vorjahr gab es eine Premiere: Erstmals wurden alle 31 ausgeschriebenen Fastenkurse – vom 5-Elemente-Fasten bis zum basischen Gesundheitskurs – abgehalten, was die beiden Unternehmerinnen und ihre sieben Mitarbeiter auf ihrem Weg bestärkt.

35 Betten stehen im Fasten- und Pilgerhaus zur Verfügung und ein Trend ist spürbar: „Auch wenn unsere Hauptzielgruppe die 40- bis 60-Jährigen sind, haben wir Gäste im Altersbereich von 17 bis 85 Jahren.“

So hat Sabine Hanger, Bundesvorsitzende der Universitätsvertretung AktionsGemeinschaft, erstmals an einem Fastenkurs in Maria Seesal teilgenommen. Ihr Fazit: „Ich kann es nur weiterempfehlen.“