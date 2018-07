Grund zum Feiern hatte der Goldhauben- und Trachtenverein Waidhofen an der Ybbs. Am vergangenen Sonntag feierte der höchst aktive Verein sein 40-jähriges Bestehen.

Der Verein unter der Leitung von Obfrau Agnes Hirsch lud zu diesem Jubiläum die Trachtenvereine der Region ein. Nach dem Treffen und der Begrüßung im Konviktgarten zogen die Damen in ihrer Festtracht samt Goldhaube und die Herren in ihren prächtigen Hammerherrengewändern in Begleitung der Waidhofner Stadtmusikkapelle in die Stadtpfarrkirche.

Der Bäuerinnenchor umrahmte die Festmesse feierlich. Obfrau Agnes Hirsch, die den Verein 1997 von Alfred Pischinger übernommen hatte, bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, aber auch bei Bürgermeister Werner Krammer und den Stadträten Franz Sommer, Fritz Hintsteiner und Anton Schörghofer.

Bei der anschließenden Agape im Pfarrhaus überreichte Christa Pilz eine Goldhaube, kunstvoll mit Moos und Blumen gestaltet, an Agnes Hirsch. Hilde Stielger, Christoph Perner und Hermine Kücher gratulierten herzlich.