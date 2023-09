Ybbsitzer Bürgermeister feierte 60. Geburtstag

Vollbild

FB

Nationalrat Andreas Hanger, Pfarrer Pater Jacobus Tisch (von links) und der Allhartsberger Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Anton Kasser (rechts) stießen mit dem Geburtstagskind Gerhard Lueger gerne an. Gerhard Lueger schnitt die prächtige Geburtstagstorte an. Gertraud Lueger und die Enkel des Bürgermeisters servierten die Torte. Gleich mit drei Seidell Bier stieß Anita Eybl mit Lueger an - nein, natürlich servierte sie diese Gemeinderatskollegen. Edi Wagner (links) und Christian Wiesbauer (rechts) gratulierten Lueger.

1 /5