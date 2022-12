Weihnachten im Ybbstal: Feiertagsdienst oder Erholung

Bald stehen die Weihnachtsfeiertage bevor – für viele Menschen eine Zeit der Ruhe und Erholung im Kreis der Familie. Die in Wien und Waidhofen ansässige Schauspielerin und Regisseurin Uschi Nocchieri wird etwa im engsten Familienkreis feiern und ansonsten die Weihnachtszeit ruhig gestalten: „Es wird nur Einzelbesuche bei guten Freunden und innerhalb der Familie geben. Es soll eine entspannende Zeit ohne Stress sein.“

Für den gebürtigen Ybbsitzer Autor Helmut Scharner zählt ein Besuch im Tierpark Haag zur Weihnachtstradition. „Später, wenn es dunkel wird, zünden wir im Garten einen Feuerkorb an und trinken Kinderpunsch. Vorher wird noch gemeinsam der Weihnachtsbaum aufgeputzt und danach bringen Christkind und Weihnachtsmann gemeinsam Geschenke“, erzählt Scharner.

Der Böhlerwerker Schauspieler Tobias Samuel Resch freut sich bereits auf musikalische Weihnachten: „Ich habe meine Gitarre schon nach Hause gebracht. Bei uns wird viel gesungen! Auch die Kindermette am Nachmittag darf nicht fehlen.“

Im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich gibt es auch an den Weihnachtsfeiertagen viel zu tun. Am Landesklinikum Waidhofen sorgen dekorierte Stationen und die Harfenklänge von Seelsorgerin Ilse Rohrhofer für weihnachtliche Stimmung. Auch im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen ist man bemüht, den Bewohnern eine festliche Weihnachtszeit zu ermöglichen. „Der Heilige Abend ist pro Wohnbereich individuell gestaltet, es gibt festlich gedeckte Tische, weihnachtliche Musik und Kekse aus der Klinikküche“, berichtet Ilse Bauer, Bereichsleiterin Pflege und Betreuung des PBZ Waidhofen. Sonja Kirchweger, Direktorin des Pflege- und Förderzen trums Waidhofen, meint: „Wir bemühen uns, diese Zeit für alle Menschen, die bei uns in Betreuung sind, individuell so zu gestalten, dass die Weihnachtsstimmung für jeden erlebbar ist.“

Viel Vertrautheit beim Dienst an Feiertagen

Sonja Voglauer, stellvertretende Leiterin der Sozialstation Ybbstal der Caritas, erzählt: „Bei uns sind am Heiligen Abend vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterwegs und betreuen Kundinnen und Kunden, die keine Angehörigen haben und wirklich darauf angewiesen sind. Die Leute brauchen auch oft Aufmerksamkeit und Zuspruch. Viele machen den Weihnachtsdienst aber gar nicht ungern, weil da viel Vertrautheit und Zusammengehörigkeit herrscht.“ Markus Lurger, Regionalleiter für das westliche Mostviertel bei der Caritas, berichtet: „Manche Kolleginnen und Kollegen wählen ganz bewusst den Feiertagsdienst, weil für sie da Weihnachten richtig spürbar wird.“

Beim Roten Kreuz Waidhofen werden die Rettungsdienste an den Weihnachtsfeiertagen soweit möglich mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Dafür werde am 24. Dezember ein Abendessen zur Verfügung gestellt, führt Rotkreuz-Sprecher Sebastian Bohlheim aus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Wohnsitz in unmittelbarer Nähe zum Rotkreuz-Stützpunkt haben, können am Heiligen Abend aber auch für ein paar Stunden nach Hause fahren und mit dem Rettungswagen von dort aus den Dienst verrichten.

Johanna Ecker wird am 24. Dezember als Rettungssanitäterin und Einsatzfahrerin in Waidhofen einen Nachtdienst verrichten. Sie erklärt ihre Gründe, sich freiwillig für den Feiertagsdienst zu melden: „Ich habe selbst keine Kinder. Viele Kollegen haben Kinder und können da keinen Dienst machen. Außerdem ist es schön, wenn man sich am 24. Zeit nimmt, anderen zu helfen.“

