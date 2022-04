Neue Ideen für Mostviertler Kulinarik

Werbung

Dass das Mostviertel mehr zu bieten hat als Most und Dirndlsaft, dessen war sich die kulinarische Elite des Mostviertels schon länger bewusst. Deshalb trafen sich Mike Nährer, Andreas Plappert, Erich Mayrhofer, Theresia Palmetzhofer, Stefan Hueber, Hubert Kalteis, Doris Farthofer und einige weitere Gastronomen und Produzenten bereits im April 2019 auf einem Vierkanthof an der Moststraße, um ein neues, gemeinsames Produkt zu entwickeln – und das Mostviertel kulinarisch auf eine neue Ebene zu heben. Daraus entstanden sind die Mostviertler Feldversuche.

April 2022: Die Zeichen stehen auf Entwicklung

Drei Jahre, 20 Veranstaltungen und über 600 zufriedene Gäste später haben sich die Beteiligten wieder in Klausur begeben, um die Türen neuen Gedanken und Ideen zu öffnen. Gastgeber und Feldversuche-Partner Andreas Plappert bot im Schloss Rothschild in Waidhofen den entsprechenden Rahmen für die zweitägige Veranstaltung. Für den kreativen Input von „außen“ sorgten Fassbinder Franz Stockinger (Waidhofen), Winzer Christian Tschida (Illmitz), „Plant Based Kitchen“-Chef Michael Wankerl (Graz), Autorin und Regionalentwicklerin Andrea Heistinger (St. Pölten) sowie Lukas Nagl, das kulinarische Mastermind des Bootshauses am Traunsee. Um sich weiterzuentwickeln, bedarf es einer gewissen Portion Inspiration: am besten von Menschen, die es selbst bereits vorgemacht haben. Wie Franz Stockinger, der gemeinsam mit Sohn Mathias der Tradition des Fassbindens zu Weltruf verholfen hat. Denn wer in der Weinwelt bedingungslose Qualität will, setzt auf das Waidhofner Vorzeigeunternehmen.

Dabei gilt es, nicht stillzustehen und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. So wie der gebürtige Nürnberger Michael Wankerl, der in seiner Gerüchteküche in Graz seit einiger Zeit zur Gänze auf vegetarische Küche setzt. Die Hingabe zur „Plant based“-Ernährung ist längst mehr als ein Trend.

Dabei spielt auch das Knüpfen von Netzwerken eine Rolle und dass diese langfristig und nachhaltig in den landwirtschaftlichen und kulinarischen Alltag integriert sind, weiß Andrea Heistinger. „Bauern und Verbraucher müssen einander wieder nähergebracht werden – dafür braucht es die beiden Zutaten Beziehung und Dialog“, erklärt sie. Dem Dialog widmete man sich in der Genuss-Schmiede vom Schloss Rothschild, bei Mostviertler Steckerlfisch und Birnenmost von der Familie Haselberger (St. Valentin). Am Abend wurde dann richtig aufgekocht. Die Protagonisten standen gemeinsam in der Küche und verarbeiteten unter anderem ein Lamm und den ersten Mostviertler Spargel der Familie Lehner aus Haag.

Ein „Geisterfahrer“

am Weinmarkt

Dazu gab es – neben einem Aperitif von der Destillerie Farthofer und einem alkoholfreien Cocktail von Karin Maleninsky und Toni Distelberger – feinste Weine des burgenländischen Ausnahmewinzers Christian Tschida. Seine Weine sind Kult und weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. „Ich mache einfach das, was ich immer schon machen wollte“, erzählte Tschida. Anfangs habe er sich zwar gefragt, ob er der Geisterfahrer sei oder die anderen, die ihm auf seinem Weg entgegenkamen. Aber mittlerweile gibt ihm der Erfolg recht. „Am wenigsten sollte man darüber nachdenken, was der Nachbar macht, sondern nur darauf vertrauen, was man in sich spürt“, erklärt Tschida.

Einer, der das ganz genauso sieht, ist Lukas Nagl. Das kulinarische Mastermind hinter dem Bootshaus am Traunsee sprüht vor Innovationsgeist und Kreativität. Seine Küche ist regional inspiriert und geprägt von Aufenthalten in Afrika und Asien. Daher verwertet Nagl auch den gesamten Fang und veredelt ihn zu Spezialitäten – von der Fischsuppe über Perlfischburger, Sashimi, Yakitori-Spießen oder Matjes bis hin zur berühmten Fischsauce.

Mostviertler Feldversuche – das nächste Kapitel

Es sind genau diese Inspirationen, die dem Mostviertel Mut machen und die Köche und Produzenten in ihrem Vorhaben bestätigen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen und das Mostviertel kulinarisch Schritt für Schritt zur Ausnahmeregion weiterzuentwickeln. Denn: Über die restlichen Zutaten, um das zu schaffen – nämlich Mut, Können und Konsequenz – verfügen die Beteiligten ohnehin. Davon kann man sich am 25. und 26. April bei den Feldversuchen beim Wiener Riesenrad überzeugen.

www.feldversuche.at

