Bauprojekt in Waidhofen/Ybbs: Sicherheit für Rad und Auto

Seit Freitag, 21. Oktober, ist der neue Radweg zwischen Waidhofen und Gstadt befahrbar. Im Bereich Sattelgraben wurde über der einstigen Trasse der Ybbstalbahn ein Steinschlagsicherungsnetz montiert. Damit soll die Sicherheit der Radfahrer, aber auch der Verkehrsteilnehmer auf der B 31 darunter gewährleistet werden. Bereits vor dem Umbau zum Radweg wurde der gesamte Wald am Sattelgraben durchforstet. Dieser sei alt und instabil gewesen, heißt es seitens der Stadt. Dabei verweist man auf eine Esche, die in dem Bereich vor knapp zwei Jahren umstürzte, abrutschte und die Gleise der Citybahn, die damals noch verkehrte, sowie die darunter liegende Fahrbahn verlegte. Die Feuerwehr musste ausrücken. Die NÖN berichtete. „Die Sicherheit unserer Auto- und Radfahrerinnen und -fahrer ist uns besonders wichtig“, hält Vizebürgermeister Mario Wührer fest. „Aufgrund der hohen Steinschlaggefahr wurde nun ein Steinschlagnetz installiert.“ Betreut wurde das Projekt von der Wildbach- und Lawinenverbauung des Bundes in Kooperation mit der Stadt und der NÖ Straßenbauabteilung. Zusätzlich wird der Hang im Frühjahr mit klimafitten Baumarten neu bepflanzt.

Am neuen Radweg werden nun noch Nachbesserungsarbeiten durchgeführt, führt Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger aus. Die offizielle Eröffnung erfolgt im Frühjahr.

