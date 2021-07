Kinder haben einen enormen Wissensdurst. Sie hinterfragen nicht nur ihre eigene kleine Welt, sondern wollen viel mehr wissen. Beim KinderUNIversum fanden sich vergangene Woche an drei Tagen im Stundenplan nicht nur regionale und globale Themen, sondern auch Wissenswertes über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. 40 Referenten und 20 Betreuer vermittelten in 65 Lehrveranstaltungen ein breites Wissensspektrum.

In Workshops, Kursen und Seminaren konnten die Kinder und Jugendlichen im Alter von fünf bis 15 Jahren an den vier Fakultäten „Technik & Handwerk“, „Architektur & Geschichte“, Natur & Umwelt“ und „Kunst & Gesellschaft“ in die Welt der Wissenschaft eintauchen. Der Uni-Campus wurde heuer vom Schloss Rothschild auf den Beta-Campus ausgeweitet.

Es wurde getanzt, gespielt, gesungen, gebacken, gebastelt, gemalt, experimentiert, programmiert und gesteuert. Die jungen Studenten reisten in die Vergangenheit und in die Zukunft, in die Welt der Pflanzen und Tiere, erfuhren Wissenswertes zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit und in der DemokratieWERKstatt, was Demokratie bedeutet und wie Mitbestimmung funktioniert.

Auch Bürgermeister Werner Krammer war diesmal als Kursleiter mit dabei. Gemeinsam mit Schlosswirt Andreas Plappert lud er in die wissenschaftliche Schmankerl-Küche. „Im KinderUNIversum sind die Kinder und Jugendlichen nicht nur bestens betreut, sie können hier ihre Leidenschaften und Talente entdecken, sich kreativ entfalten und viel Neues lernen“, sagt der Stadtchef und ergänzt: „Bleibt so neugierig und begeisterungsfähig!“

Raketenstarts im Rothschildschloss

Schon am ersten Tag hatten die jungen Studierenden Riesenspaß. Mehr als ein Dutzend Physik-Interessierte bauten in einem der Workshops Raketen. PET-Flaschen wurden verziert, geschmückt und von den jungen Studenten mit Wasser gefüllt. Im Hof des Schlosses Rothschild wurden die Raketen durch einige Hübe mit der Fahrradpumpe „gezündet“.

In Kursen im Ausbildungszentrum der voestalpine Precision Strip GmbH wurden wiederum Alarmanlagen und Halterungen für Smartphones gebaut.

Am Campus waren auch wieder begeisterte Jungreporter und Journalisten unterwegs – Interviews, Fotos und ihre Eindrücke fassten sie unter Leitung von Heinz Wagner in der Campus-Zeitung zusammen.