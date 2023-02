Region Eisenstraße: Schneereiche Ferien und eine gute Saison

Die Schneefälle der letzten Wochen brachten für die Skigebiete im Ybbstal und in der Umgebung auch einen enormen Ansturm an wintersportbegeisterten Besucherinnen und Besuchern.

„Wir profitieren natürlich vom Schnee und dem guten Wetter“, meint Herbert Zebenholzer, Geschäftsführer des Vereins „Ybbstaler Alpen“, der die Skigebiete Ötscher, Hochkar, Maiszinken und Königsberg betreut. „Wir sind in der Region sehr gut gebucht. Am Königsberg hatten wir mehr als 6.000 Besucher in der Ferienwoche. Mehrere Vereinsskikurse sowie vier Rennen konnten abgehalten werden und dies bei besten Pisten- und Wetterverhältnissen. Auch diese Woche haben wir die Lifte 1, 4, 5 und den Seillift täglich von 9 bis 16 Uhr in Betrieb.“

Neues Konzept für Forsteralm bewährte sich

Auch im Skigebiet Forsteralm ermöglichte der Schnee eine erfolgreiche Ferienwoche, wie Geschäftsführer Andreas Hanger berichtet: „Wir hatten in der Semesterferienwoche inklusive der beiden Wochenenden ungefähr 8.000 Eintritte und in der bisherigen Saison insgesamt ungefähr 20.000 Eintritte. Damit sind wir sehr zufrieden und auch in der Lage, die Forsteralm kostendeckend zu führen“, was ein sehr wichtiger Aspekt ist. Das interkommunal geführte Skigebiet startete mit einer neuen Positionierung in die Wintersaison. Man setzte auf die drei Schwerpunkte Skifahren für Familien, Skitouren und Schneeschuhwandern, die Kartenpreise wurden dabei deutlich reduziert. Auch Angebote wie zum Beispiel Feierabend-Skifahren bei Flutlicht oder auch Flutlicht-Rodeln wie am vergangenen Samstag gehören zu dieser Neupositionierung. „Unser neues Konzept hat sich bewährt und das gibt der Forsteralm auch Zukunft“, freut sich Hanger.

