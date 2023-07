Eine Woche im Zeichen des Fußballs in Opponitz

Eine Woche ganz im Zeichen des Fußballs erlebten 40 Mädchen und Buben aus der Region vergangene Woche in Opponitz. Nach Göstling und Hollenstein ging das Sommercamp der Football School heuer auf Einladung des SVU Opponitz in der SVO Arena über die Bühne. Unter Anleitung von Trainer Thomas standen für die Nachwuchskicker Passen, Trippeln und Tore schießen ebenso am Programm wie tägliche Fußballmatches. Daneben galt es auch, ein kniffliges Fußball-Quiz zu lösen und im Rahmen einer Social-Media-Challange ein lustiges Video zu erstellen.

Die Gewinnr der Video-Challenge. Foto: NÖN, Kössl

Höhepunkt des Fußballcamps war freilich das Turnier am Freitagnachmittag, zu dem sich auf den Zuschauerrängen auch zahlreiche Eltern und Angehörige in der SVO Arena einfanden. Mit großem Einsatz kämpften die sechs Teams am grünen Rasen um Tore. Der Sieg ging schließlich an das Team „Lieber am Pool“. Medaillen und Urkunden gab es aber für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Siegerinnen und Sieger des Fußball-Quiz. Foto: NÖN, Kössl

Auch die besten und fairsten Spielerinnen und Spieler der Woche sowie die Gewinner der Video-Challenge und des Fußball-Quiz wurden ausgezeichnet.

Die besten Spieler der Woche wurden gekürt. Foto: NÖN, Kössl

„Es freut uns sehr, dass wir das Sommercamp heuer nach Opponitz holen konnten“, resümmiert Jugendtrainer Markus Felber vom SVU Opponitz. „Die Stimmung war gut, auch wenn das Wetter nicht ganz optimal war. Das Wichtigste ist, dass die Kinder Bewegung machen und Spaß am Sport in der Gruppe haben.“ Das Football Camp wird im Ybbstal bleiben und kommendes Jahr in Ybbsitz über die Bühne gehen.