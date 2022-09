Äktsch’n bis zum Schluss in Hollenstein

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der letzten Ferienwoche standen bei „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“ wieder drei spannende Aktivitäten auf dem Programm. Zehn Jungs trafen sich in der Schießanlage des Schützenvereins beim dritten Termin von „Zielsicher mit dem Laser“. Schützenmeister Karl Landl und Willi Weissinger erklärten den Kindern den Aufbau eines Gewehrs und beantworteten zahlreiche Fragen rund um die Jagd.

Danach durften die Burschen ihre Treffgenauigkeit mit dem Lasergewehr testen. Dabei waren Ruhe und Konzentration gefordert. Letztendlich bekamen alle Jungschützen eine Urkunde mit ihrer persönlichen Bestleistung.

Am vergangenen Mittwoch fanden rund 22 „Waldpiraten“ den Weg zum Bauernhof von Familie Hinterramskogler. Nach einer Wanderung in den Zwergenwald, wo man das Basislager errichtete, ging es ab in den nahegelegenen Fichtenwald, um dort Äste und Baumstämme zu suchen, aus denen die Kinder anschließend ein Piratenschiff bauten. Dieses versahen die kleinen Piraten mit einer selbst gemalten Piratenflagge und einer kunterbunten Schiffsgirlande. Mit lustigen Piratenspielen klang das Abenteuer im Wald aus.

Trotz schlechten Wetters war das Lichterfest am Hof der Familie Hinterramskogler auch heuer ein voller Erfolg. Neben einem Stationenbetrieb, unter anderem mit Domino-Werkstatt und Tischtennis, gab es auch die Möglichkeit, in der Heulounge zu chillen. Ein großer Dominoparcours mit Hindernissen aller Art war das Highlight des Abends. Auch bei den restlichen Stationen ging es lustig zu und am Abend bekamen die Kinder von Josef, Berta und Doris die berühmten „Erschtl Hotdogs“ zur Jause serviert.

Abschließend brachte Bauer Josef auch heuer wieder die Augen der Lichterfest-Teilnehmer mit einem großen Feuerwerk zum Leuchten.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.