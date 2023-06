Waidhofen/Ybbs: Bagger auf Tour

In den ersten drei Ferienwochen, von 5. bis 22. Juli, wird im Jugendzentrum Bagger in Waidhofen der Betrieb nach „draußen“ verlagert. Das Programm besteht aus fix geplanten Angeboten und flexibel gestalteten Nachmittagen. Das Jugendzentrum ist Mittwoch bis Samstag am Nachmittag ab 15 Uhr unterwegs und hat am Abend von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet.

An flexiblen Tagen ist das „Bagger“ in Waidhofen zum Beispiel am Ybbsufer, im Schillerpark oder im Parkbad. Die fix geplanten Ausflüge führen ins Fitnesscenter, zum UNION-Swimmingpool, zum Kletterfelsen Falkenmauer, zum Oberreitbauern am Schnabelberg und zum Lunzer See. Bei Schlechtwetter bleibt das Bagger zuhause und ist von 15 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen zur Anmeldung gibt es im Jugendzentrum Bagger.